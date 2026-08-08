El segundo refuerzo de Colo Colo de este mercado de invierno llegó este sábado a Santiago y dio breves declaraciones.

Este sábado llegó al país el segundo refuerzo de Colo Colo en esta ventana de pases invernal, tratándose del defensa nacional Iván Román, quien regresa al fútbol chileno proveniente del Atlético Mineiro.

El zaguero de 20 años fue cedido por el equipo brasileño al no ser tenido en cuenta por el entrenador Eduardo Domínguez, siendo una verdadera oportunidad de mercado que aprovechó el Cacique.

Cabe recordar que el seleccionado chileno estuvo una temporada completa con el Galo, que lo adquirió desde Palestino a mediados de 2025.

Según había adelantado BOLAVIP, Román llega a préstamo por 18 meses, hasta diciembre de 2027, y sin opción de compra, por lo que luego de este periodo deberá regresar a Brasil.

Esta jornada pasado el mediodía el formado en La Cisterna arribó al Aeropuerto de Santiago, donde lo fue a esperar una comitiva de Colo Colo, incluso apareció por la puerta de salida de la Terminal Internacional vistiendo la chaqueta del cuadro popular.

A la pasada, expresó a la prensa que está “todo bien” y al ser consultado por si cumple un sueño con este fichaje en los albos, respondió: “Sí, sí, muy contento”.

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Mira el VIDEO a continuación:

Consignar que el Mineiro ofreció al defensa central a los tres grandes del fútbol chileno, pero Colo Colo tomó la delantera y el jugador también se inclinó por el Eterno Campeón.

Ahora, Iván Román tiene que someterse a la revisión médica, para luego firmar su contrato con los albos y ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

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En síntesis