¿La U tendrá más refuerzos? Fernando Gago sorprende con su respuesta: “Seguimos…”

El DT de Universidad de Chile no se negó a sumar más futbolistas para el desenlace de la temporada tras vencer a Palestino.

Universidad de Chile se acerca al cierre del mercado de fichajes. El conjunto estudiantil solo ha incorporado dos jugadores en este período de transferencias, por lo que Fernando Gago despejó dudas.

¿Qué pasó? El DT fue consultado sobre la posibilidad de sumar más refuerzos en el libro de pases y no escondió su deseo. Aún no pierde la fe en encontrar nuevas piezas para su plantel.

Si bien se le preguntó por un defensor central (ante el frustrado arribo de Valentín Gauthier), aseguró que observan futbolistas, pero no puestos en específico. Hay ilusión hasta el fin de la ventana.

“Seguimos pensando en posibilidades de refuerzos. No de posiciones exactas, no hay una posición exacta para reforzar“, comenzó señalando el entrenador de Universidad de Chile.

Cabe consignar que los clubes de la Liga de Primera 2026 tienen plazo hasta el jueves 13 de agosto para inscribir profesionales en su equipo adulto. Es decir, el día hábil anterior al inicio de la fecha 19.

Fernando Gago quiere más jugadores para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago aprueba a este refuerzo de Universidad de Chile

Finalmente, refiriéndose al debut de Tobías Reinhart, el estratega el puso el visto bueno. El mediocampista de 26 años se bajó del avión, realizó sus primeras prácticas y la descoció.

“Lo vi bien, entrenó muy bien en la semana. Tenía muchas ganas de estar y entendía que jugar de local y tener minutos hoy iba a ser importante. Venía trabajando bien, tenía buena pretemporada”, cerró.