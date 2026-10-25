Aníbal Mosa revela su secreto mejor guardado del viaje de Vozinha al Balón de Oro: “Yo me quedo”

El presidente de Blanco y Negro detalló que se quedará un día más en Londres para sostener reuniones respecto a Colo Colo.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó detalles del viaje exprés que realizará Vozinha a Londres para participar en la gala del Balón de Oro, organizada por France Football. El arquero de Colo Colo estará presente en la ceremonia de este lunes, donde figura entre los nominados a mejor portero del año tras su destacada actuación con su selección en el Mundial 2026.

El dirigente de ByN confirmó que acompañará al guardameta en Inglaterra y explicó cómo se organizó el traslado para que pueda asistir a la ceremonia y volver a la brevedad a Macul.

En conversación con Radio ADN, Mosa confirmó que el arquero de 40 años privilegió jugar ante Palestino por la Liga de Primera, por lo que su viaje se coordinó considerando su participación en el encuentro ante los árabes.

“Vozinha siempre privilegió el jugar y eso lo habló con su entrenador. Cuando ya todo estaba más o menos claro, empezamos a buscar vuelos que nos podían servir hasta que dimos con uno”, explicó Mosa.

MANCHESTER, ENGLAND – NOVEMBER 23: Rodri of Manchester City holds his ballon d’or award prior to the Premier League match between Manchester City FC and Tottenham Hotspur FC at Etihad Stadium on November 23, 2024 in Manchester, England. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

El viaje exprés de Vozinha a Londres

El presidente de Blanco y Negro detalló que el traslado contempla una escala en España antes de llegar a la capital inglesa, en un itinerario pensado para cumplir con los tiempos de la ceremonia y permitir el rápido regreso del portero a Chile.

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“El vuelo no llega directo a Londres. Primero llegaremos a Madrid y después nos desplazaremos en otro avión a Londres para estar presentes en la gala del Balón de Oro”, señaló el dirigente.

La estadía del arquero será breve. Según explicó Mosa, una vez finalizada la ceremonia, ambos regresarán al hotel y Vozinha deberá levantarse de madrugada para emprender el viaje de vuelta a Chile y ponerse nuevamente a disposición de Fernando Ortiz.

“El retorno será tan rápido como la ida. Después de la ceremonia nos iremos al hotel y Vozinha se levantará a eso de las 4 de la mañana para tomar el vuelo a Chile. Luego se pondrá a disposición del entrenador”, afirmó.

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A diferencia del guardameta albo, Mosa extenderá su estadía en Londres para sostener reuniones relacionadas con Colo Colo, aunque no entregó mayores detalles sobre los encuentros que tiene programados. “Yo me quedaré el día 27 de octubre para sostener un par de reuniones que acordé, siempre con el tema de Colo Colo. Tomaré un vuelo el martes 27 en la noche para llegar a Chile el miércoles 28 en la mañana, ya que ese día tenemos reunión de directorio en Blanco y Negro”, reveló.