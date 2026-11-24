El mediocampista retornó a los trabajos tras ausentarse del clásico contra Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Colo Colo tiene que dar vuelta la página tras vencer a Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera. El conjunto albo celebró en Macul y ahora alista su duelo contra Deportes La Serena.

Para este partido, el cuadro popular se ilusiona con la presencia de Arturo Vidal. El mediocampista no estuvo contra la UC y todo indica que podrá estar disponible en el siguiente compromiso.

Así lo informa el periodista Rodrigo Gómez en Cooperativa Deportes, entregando detalles de la situación del oriundo de San Joaquín. En el Estadio Monumental suspiran por sus problemas físicos.

“Colo Colo volvió a los entrenamientos hoy y lo hizo con una práctica de fútbol reducido (…) La buena noticia es que Arturo Vidal pudo practicar sin inconvenientes y estuvo haciendo los trabajos“, lanzó el reportero.

Sobre la misma línea, el comunicador complementó asegurando sobre la mayor estrella de Colo Colo: “Está recuperado y se perfila para estar presente en la recta final del campeonato“.

Arturo Vidal volvió a entrenar con normalidad en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo recupera a Arturo Vidal

Durante esta campaña, el campeón de América con la Selección Chilena ha disputado una totalidad de 39 encuentros en el club de sus amores. En ellos, anotó seis goles y aportó con cuatro asistencias.

¿Será citado contra Deportes La Serena? Tal duelo de Colo Colo está pactado para el sábado 28 de noviembre. Se jugará desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Monumental.