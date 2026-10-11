Pese a la apabullante caída de Colo Colo ante Coquimbo Unido, Arturo Vidal no tuvo dudas: "La 35 no se nos va a escapar", apuntó.

Tras la estrepitosa goleada 5-2 que sufrió Colo Colo a manos de Coquimbo Unido por la Fecha 24 de la Liga de Primera, Arturo Vidal dio la cara en el camarín del Cacique donde reconoció el bajo rendimiento del equipo y aseguró que el equipo debe levantar cabeza de cara a las últimas fechas.

“Es difícil analizarlo. Tengo que verlo para analizarlo mejor. Fueron cinco goles, cinco errores. Estuvimos muy desconcentrados. Entramos con un gol en contra. Tratamos de tener calma, pero se nos complicó. Ellos la tenían muy clara”, reconoció el King, quien admitió los problemas defensivos que tuvo el Cacique ante el cuadro pirata.

Arturo Vidal anotó un golazo para el descuento de Colo Colo ante Coquimbo Unido (Photosport).

El mediocampista también tuvo palabras para explicar el bajón de Colo Colo en las últimas tres fechas. Para Vidal, los recesos del fútbol chileno han complicado al Popular en la recta final, donde acumula tres partidos sin triunfos.

“Ha sido complicado esta última parte del campeonato por todos los parones que hay, hemos hecho como cuatro pretemporadas y perdimos un poco el hilo. Es increíble, yo creo que solo pasa acá en Chile. Para cualquiera que vaya adelante, se complica mucho cuando se para tanto el torneo, se pierden los entrenamientos y la concentración”, sostuvo.

Pese al golpe ante Coquimbo Unido, Vidal llamó a mantener la calma y recalcó que Colo Colo todavía depende de sí mismo para conquistar el título. “Como equipo grande debemos levantar la cabeza y tenemos que enfocarnos en la 35. Duele mucho, pero sabemos que tenemos todo para ser campeones… No se nos va a escapar. Depende de nosotros”, cerró el King.

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En síntesis…