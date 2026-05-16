Gonzalo Jara analiza la posible formación de Colo Colo y le reclama a Fernando Ortiz: “Yo le habría…”

El bicampeón de América con La Roja no se lo manda a decir con nadie a Fernando Ortiz por la formación ante Ñublense.

Colo Colo ya dejó atrás la dolorosa caída ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga a mitad de semana y ahora se concentra de lleno en la Liga de Primera, donde este domingo deberá recibir a Ñublense en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz planea cambios en el equipo titular respecto al que salto a la cancha en el puerto pirata, donde una de las mayores novedades será la salida de Francisco Marchant y Yastin Cuevas del equipo estelar.

Yastin Cuevas vuelve al banco de suplentes. | Foto: Photosport

Es precisamente por Yastin Cuevas que Gonzalo Jara, histórico de La Roja y panelista de Pelota Parada de TNT Sports, le reclamó a Fernando Ortiz: “El doble 9 lo puede hacer perfectamente con Cuevas, que es creo yo donde mejor se mueve”, dijo sobre la aparición de Correa.

“Esa es una de las críticas que se le puede hacer a Fernando Ortiz. Yo le habría dado más minutos a Cuevas con Correa juntos”, dijo en relación a la suplencia del canterano albo para mañana, quien no arrancará de titular.

Cabe recordar que Colo Colo es el único puntero que tiene la Liga de Primera 2026 con 24 puntos, seguido de cerca por Deportes Limache que ostenta 21 puntos y esta noche debe recibir a Universidad Católica en Quillota.

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En síntesis

Colo Colo recibirá a Ñublense este domingo en el Estadio Monumental por la liga.

El técnico Fernando Ortiz sacará de la formación titular a Yastin Cuevas y Marchant.

El club albo lidera la Liga de Primera 2026 con 24 puntos acumulados.