El ex entrenador de 'La Roja', Claudio Broghi le dejó este ácido mensaje a Erick Pulgar.

En la Selección Chilena se ha generado un importante debate por lo que fue la decisión del volante, Erick Pulgar de marginarse de las convocatorias en ‘La Roja’, a pesar de ser considerado por el entrenador Nicolás Córdova para lo que es la última Fecha FIFA.

La razón de esta decisión sería que el jugador prefería enfocarse en lo que son sus desafíos con el Flamengo y además, habría manifestado que no se siente muy a gusto con las críticas de la prensa y los hinchas.

Sobre esta decisión, el ex entrenador de ‘La Roja’, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que no se mostró para nada de acuerdo con la postura del jugador de no estar disponible para el DT de la Selección Chilena.

“El jugador tiene que estar siempre disponible, sea cual sea el entrenador para la selección”, declaró.

Borghi se lanzó contra Pulgar | Foto: Photosport

Concluyendo, Borghi deja muy en claro que los jugadores deben seguir una línea muy clara para poder defender la camiseta de tu país, en la que no solamente cuando las cosas andan bien, tienen que estar presente.

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“No me vengan con que soy nacionalista solamente cuando me conviene serlo, o estas o no estás”, cerró.

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