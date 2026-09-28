Claudio Borghi acaba con el debate y elige a su portero titular en Colo Colo: “No tengo dudas”

El histórico 'Albo', Claudio Borghi se la jugó con todo y eligió a su portero estelar para Colo Colo.

Colo Colo tiene un importante problema para lo que es esta recta final de la temporada 2026, en donde Fernando Ortiz deberá tomar una decisión crucial para definir a su arquero titular, teniendo a Fernando de Paul, Gabriel Maureira, Vozinha y Eduardo Villanueva.

Ante lo que es importante problema para Colo Colo, el ex jugador y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que ha sido este insólito problema que vive hoy el estratega de ‘Cacique’ con la situación de los arqueros.

“El tema Maureira es muy difícil que se dé otra vez, porque de pasar a ser el cuarto al primero, es muy difícil en un año, este chico pasó del cuarto al primero de forma automática”, parte señalando Borghi.

En esa línea, el ‘Bichi’ se puso en los zapatos de Fernando Ortiz y dejó su elección entre los cuatro porteros para que uno sea el titular en Colo Colo, en la que no duda que debería ser Fernando de Paul.

Borghi apuesta por De Paul | Foto: Photosport

“Yo no tengo dudas, de que si está bien, para mí el arquero va a ser (Fernando) De Paul, no tengo ninguna duda”, declara.

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Concluyendo, Borghi remarca en que el ‘Tuto’ debería retomar la titularidad en el arco de Colo Colo, ya que el cedió su puesto tras lo que fue su compleja lesión y además, el portero es el primer capitán del equipo, por lo que debería retomar el puesto de titular.

“Primero fue capitán, perdió su puesto por una lesión y creo que es el jugador que te puede dar más seguridades, después el tema es que haces con los otros arqueros”, cerró.