Arturo Vidal confiesa lo que más le impresionó de Vozinha en Colo Colo: “Él puede ir con…”

El volante del 'Cacique', Arturo Vidal habló de lo que más lo ha impresionado de Vozinha en Colo Colo.

En Colo Colo hay pura alegría tras lo que fue el triunfazo dentro de la Liga de Primera ante la Universidad de Chile en el Superclásico por 2-1, en el que los ‘Albos’ vencieron a su clásico rival y dieron un gran paso para poder quedarse con el título.

En las últimas horas, el volante del ‘Popular’ Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su cuenta de ‘Kick’ y fue consultado sobre lo que ha sido la integración del portero Vozinha al grupo, en la que dio detalles de su relación con el caboverdiano.

“Nos llevamos bien. Hablamos mucho. Hemos hecho buena amistad, compartimos mucho. Le pregunto cómo se siente, no me saco fotos para vender humo. Es una relación grata. Nos vamos tras los entrenamientos al sauna con cinco jugadores más. Ahí conversamos harto”, partió señalando Vidal.

Dando detalles de lo que son los entrenamientos con el golero de 40 años, el ‘King’ confiesa que es bastante ágil para su edad y que se ha mostrado sorprendido con sus intervenciones durante lo trabajos con el equipo.

Vidal destaca a Vozinha | Foto: Photosport

“Ya tiene casa. En los entrenamientos es un buen arquero. Tiene 40 años y es ágil. Me sorprendió”, declaró.

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Concluyendo, Vidal puntualizó en la característica que más lo impresionó de Vozinha bajo los tres palos, en la que declara que el portero de Cabo Verde tiene una facilidad para poder tirarse con una mano, algo que es muy marcado del estilo europeo en el fútbol.

“No se tira con las dos manos. Él puede ir con una, tiene estilo europeo. Me ha sorprendido mucho. Ojalá le toque jugar el miércoles porque tenemos otra copa que ganar”, cerró.