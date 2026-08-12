Arturo Vidal le entrega un importante consejo a Gabriel Maureira en Colo Colo: “Debe mejorar en…”

Colo Colo vive hoy un gran momento dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Fernando Ortiz siguen como los sólidos líderes del torneo y se acercan a un nuevo título, gracias a lo que ha sido su tremendo rendimiento en este 2026.

Ante el presente del equipo, el volante y capitán, Arturo Vidal ocupó su canal de ‘Kick’ para hablar puntualmente de su compañero Gabriel Maureira, el portero del ‘Cacique’, a quien le dejó grandes elogios, pero también le dio importantes consejos para seguir en su crecimiento.

“Es un arquerazo Maureira, pero debe mejorar en cosas. Sacar más la voz, hacerse sentir, chocar en el aire con alguno y dejarlo en el suelo. Es lo que hacen los arqueros, son locos”, partió señalando Vidal.

Agregando a esto, el ‘King indica que Maureira tiene todo para seguir creciendo dentro del arco de Colo Colo, pero espera que con el correr de los partidos se haga notar mucho más, marcando diferencias con su personalidad y haciéndose respetar en su área.

Vidal y su mensaje a Maureira | Foto: Photosport

“Tiene porte, es gigante, buen arquero, le pega bien a la pelota. Debe ser más malo nomás, en el sentido de que le den miedo acercarse a él. Pero tiene un tremendo futuro. Es largo, grande, tiene personalidad”, específica.

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Finalmente, Vidal dio a conocer que le ha dicho en más de una oportunidad al guardameta de Colo Colo que sea más agresivo contra los rivales y se haga sentir en todo aspecto, tanto con sus rivales, como con sus compañeros, ya que es un jugador fundamental para la zaga.

“Le digo que choque, que hable. Que putee a alguno, a mí mismo porque no te voy a decir nada. Te tenemos que sentir de atrás”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo se mantiene como único líder del torneo de Primera División en 2026.

como único líder del torneo de Primera División en 2026. Arturo Vidal elogió y aconsejó en Kick a su compañero Gabriel Maureira.

elogió y aconsejó en Kick a su compañero Gabriel Maureira. Gabriel Maureira recibió recomendaciones del capitán para mejorar la comunicación en cancha.