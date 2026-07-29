El arquero de Colo Colo terminó su participación en el primer microciclo de la Selección Chilena con miras al Preolímpico del 2027.

Este miércoles se vivió la tercera y última jornada de entrenamientos del primer microciclo de la Selección Chilena con miras al Preolímpico del 2027, donde fueron considerados jugadores a partir de la categoría 2005 de clubes nacionales, varios de ellos de Colo Colo.

El Cacique aportó con cuatro nombres, partiendo por el arquero Gabriel Maureira, el defensa Bruno Torres, el atacante Leandro Hernández y el delantero Yastin Cuevas.

Uno de los que se robó las miradas fue justamente el portero de 19 años, quien debutó este año en el cuadro popular y rápidamente tuvo que agarrar la titularidad ante la lesión de Fernando De Paul.

Debido a este microciclo, en Colo Colo lo perdieron por tres días, mientras que el plantel albo prepara su visita a Everton de Viña del Mar del próximo sábado por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Obviamente el entrenador Fernando Ortiz cruzaba los dedos para que Maureira llegara intacto de regreso al Estadio Monumental, pero hubo gestos del golero que llamaron la atención en la última práctica de La Roja.

En un momento se tomó el hombro derecho y conversó con uno de los colaboradores por una molestia o sensación en dicha zona, aunque pudo seguir adelante con los ejercicios.

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Mira el VIDEO a continuación:

Pese a alguna pequeña molestia, la presencia de Maureira contra los Ruleteros en la Quinta Región no correría peligro y sería de la partida este sábado 1 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.

En síntesis

Gabriel Maureira: el arquero sintió molestias en su hombro derecho entrenando con La Roja.

el arquero sintió molestias en su hombro derecho entrenando con La Roja. Cuatro jugadores: Colo Colo aportó futbolistas al primer microciclo del Preolímpico 2027.

Colo Colo aportó futbolistas al primer microciclo del Preolímpico 2027. Fecha 17: Colo Colo prepara su visita a Everton para este próximo sábado.