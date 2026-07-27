Marcelo Ramírez propone fórmula para que juegue Vozinha y no detener el proceso de Gabriel Maureira

El ex arquero de Colo Colo celebró la llegada de Vozinha al Cacique, pero no quiere que tape al joven Gabriel Maureira.

Para el día martes 28 de julio está pactada la llegada de Vozinha a Chile, portero de Cabo Verde quien debe pasar los exámenes médicos para transformarse en el primer refuerzo de Colo Colo en el segundo semestre.

Una de las grandes preocupaciones con la llegada del caboverdiano es si va a tapar o no a Gabriel Maureira. Fernando Ortiz ya declaró que no tiene el puesto ganado y deberá luchar por la titularidad como cualquier otro jugador.

“A mí me provoca sentimientos encontrados porque siento que por un lado está Gabriel Maureira, un portero joven, de proyección y Colo Colo no ha perdido ningún partido desde que él está en el arco”, analizó Marcelo Ramírez en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Rambo Ramírez no quiere que se tape a Gabriel Maureira. | Foto: Photosport

En esa línea, el Rambo dice que “Por otro lado, está Vozinha, quien provoca muchísimo. Yo no recuerdo un equipo chileno que haya contratado una figura mundial de este nivel al día de hoy. Está sonando en todo el mundo y eso es bueno también para la institución”.

¿La solución? Marcelo Ramírez tiene la fórmula: “¿Cómo zanjaría esto? Yo lo rotaría a los dos; que juegue dos partidos Maureira y dos partidos Vozinha. Así, por un lado, la gente lo ve y por otro lado no frenamos el rendimiento de Maureira”, cerró.

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Cabe recordar que el Cacique vuelve a la acción este sábado 1 de agosto, día en donde deberá visitar a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito y Vozinha podría ver su primera citación en los albos.

En síntesis

Vozinha llegará a Chile el martes 28 de julio para exámenes en Colo Colo.

Marcelo Ramírez propuso rotar dos partidos cada uno entre Vozinha y Gabriel Maureira.

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