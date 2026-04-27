Arturo Vidal reacciona con consejos a la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo: “Está…”

Colo Colo sufrió más de la cuenta el día de ayer para derrotar a Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa, compromiso que se quedó por 2-1 con un agónico gol de Javier Correa en los descuentos.

Una de las buenas noticias para Fernando Ortiz estuvo en el aire, donde Gabriel Maureira tuvo su primera titularidad como jugador albo y respondió, siendo una de las figuras del compromiso en el Cacique.

Uno que estuvo atento a su primera titularidad fue Arturo Vidal, quien en una transmisión de Kick habló sobre Maureira: “Se preparan todos los días para esto. Él tiene el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros”, dijo.

Maureira estuvo a la altura en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex jugador del FC Barcelona y Bayern Múnich, entre otros, cree que Maureira tiene un futuro brillante por delante: “Lo vi bien. Es un buen arquero, pero tiene que agarrar confianza. Es bueno de verdad”.

“Está verde, pero verde. Ha andado bien y los arqueros se hacen jugando. En los entrenamientos anda bien, va a ser un excelente arquero. Tiene porte, es gigante”, complementó sobre el joven portero albo.

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Ahora, Gabriel Maureira y sus compañeros deberán mentalizarse en el compromiso pendiente de la Liga de Primera 2026 ante Coquimbo Unido, el cual se desarrollará el próximo domingo en el Estadio Monumental.

En síntesis

Colo Colo derrotó 2-1 a Universidad de Concepción con gol agónico de Javier Correa.

El portero Gabriel Maureira debutó como titular bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

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