El entrenador del "Cacique" evitó entrar en polémica por los errores de su joven meta y le entregó un feroz respaldo.

Colo Colo consiguió un valioso triunfo por 4-2 ante Deportes La Serena en el estadio La Portada y dio otro paso firme rumbo al título de la Liga de Primera. Sin embargo, más allá de los tres puntos, uno de los temas que marcó el encuentro fueron los errores cometidos por el joven portero Gabriel Maureira.

El arquero albo vivió una jornada compleja pese a la victoria. Primero, sobre el final del primer tiempo, falló en una salida dentro del área chica y permitió el descuento de Bruno Gutiérrez para los granates. Luego, apenas iniciado el complemento, una mala salida lejos de su arco dejó el camino libre para que Diego Rubio anotara el segundo tanto serenense.

Las imágenes mostraron a un muy molesto Fernando Ortiz en el banco de suplentes tras ambas acciones, lo que generó dudas respecto a la evaluación del técnico sobre el desempeño del guardameta de 18 años.

Fernando Ortiz respalda a Gabriel Maureira pese a los errores

Tras el partido, el entrenador de Colo Colo fue consultado por TNT Sports sobre su reacción en la banca y aclaró que su enojo no estaba relacionado con las equivocaciones del arquero.

“Jamás voy a recriminar la acción de un jugador cuando se equivoca. El funcionamiento me enoja en algunas cosas”, explicó el estratega argentino.

Gabriel Maureira recibió el respaldo de su DT tras los graves errores ante lo “Papayeros”.

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Además, Ortiz fue enfático en entregarle confianza al joven portero, quien ha aprovechado la ausencia de Fernando de Paul para ganarse un lugar en el equipo titular.

“Gabriel tiene el apoyo mío y de sus compañeros”, sentenció el DT albo, cerrando cualquier especulación sobre una eventual pérdida de confianza en el canterano.

El respaldo del “Tano” llega en un momento importante para Maureira, quien pese a sus primeros errores en el profesionalismo sigue siendo una de las grandes apuestas del Popular de cara al futuro. Mientras tanto, el “Cacique” continúa firme en la cima de la Liga de Primera con 33 puntos y cinco triunfos consecutivos que lo tienen cada vez más consolidado como líder del campeonato.

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DATOS CLAVE

El director técnico Fernando Ortiz respaldó públicamente al portero Gabriel Maureira tras sus errores.

El guardameta de Colo Colo, de 18 años, juega debido a la ausencia de Fernando de Paul.

El club albo derrotó 4-2 a Deportes La Serena y se mantiene como líder del torneo.