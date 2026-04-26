Este domingo Colo Colo se impuso por 2-1 a Universidad de Concepción por la undécima fecha de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique lo ganó en los descuentos en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Tras el partido, el entrenador Fernando Ortiz atendió a los medios en conferencia de prensa, donde se refirió al trámite del juego, considerando que fueron los justos ganadores.

“Es un detalle no menor resaltar el convertir los dos nueves que tenemos y eso es un plus extra para nuestros nueves. El querer insistir en el momento predominante del rival que merecidamente el segundo tiempo obtuvo un empate, el querer insistir en sacar el resultado y lo hemos logrado. Nos llevamos una victoria merecida para mí y seguir estando en el lugar donde nosotros queremos estar”, comenzó diciendo.

La elección de Gabriel Maureira

Luego fue consultado por la actuación del joven arquero Gabriel Maureira, quien se impuso a Eduardo Villanueva para reemplazar al lesionado Fernando De Paul.

En esa línea, el técico argentino explicó por qué se decidió por el portero de 19 años. “Gaby junto a Eduardo han hecho una semana muy buena para tener la posibilidad de estar el día de hoy. Me inclino más por Gabriel porque creo que en esta clase de partidos podía resaltar sus características, creo que funcionó en muchos sentidos”.

“Él está preparado para afrontar y estar en el arco de Colo Colo, merecido lo tiene a base de su trabajo y tiene todo el apoyo nuestro y de sus compañeros”, completó el Tano Ortiz.

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💪🧤🏁 EL CANTERANO ESTUVO SOBERBIO



Gabriel Maureira salió a achicar ante Cecilio Waterman, y el joven arquero de #ColoColo -en su primera titularidad- tuvo un tapadón ante el veterano atacante de Universidad de Concepción en este #MatchdayDomingo.



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En síntesis