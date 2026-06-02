Claudio Bravo y su importante mensaje a este jugador en Colo Colo: “Va ir aprendiendo”

El ex portero nacional, Claudio Bravo le dejó este importante mensaje a este jugador en Colo Colo.

Colo Colo consiguió un importante triunfo este pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se impusieron por 4-2 ante Deportes La Serena y siguen consolidándose en la punta de la tabla de posiciones del fútbol chileno.

Tras lo que fue este duelo, el histórico ex portero nacional Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y habló de lo que fue la actuación del golero de Colo Colo, Gabriel Maureira, quien tuvo una jornada no muy amigable a pesar del triunfo.

“Había tenido jornadas tranquilas, jornadas sin complicaciones, pero lo advertimos, un arquero joven que recién está comenzando en un equipo importante como Colo Colo, en algún momento le iba a ocurrir este tipo de acciones, donde tiene implicancia en los dos goles”, parte señalando Bravo.

En esa misma línea, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja indica que afortunadamente para el joven portero del ‘Cacique’ la victoria de Colo Colo maquilló lo que fue su bajo rendimiento en este compromiso, lo que sin duda le servirá par aprender.

Bravo y su mensaje a Maureira | Foto: Photosport

“Tiene la fortuna que el resultado te apaga muchas veces los errores y pasan desapercibidos, distinto es cuando te toca perder un resultado por esas complicaciones”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Bravo deja en claro que este tipo de situaciones son importantes para un portero que recién está dando sus primeros pasos como Maureira, en la que en cada uno de estos tropiezos, debe sacar lección para seguir perfeccionando en el arco de Colo Colo.

“Son situaciones a favor de él. no es lo mismo levantarte al otro día donde te señalan y el resultado pasa por tus manos, a levantarte al otro día donde el resultado es positivo, son lecciones que va ir sumando, va ir aprendiendo de estos errores que son controlables y a mejorar”, cerró.

"SON ACCIONES DE LAS QUE IRÁ APRENDIENDO"



Claudio Bravo habló sobre Gabriel Maureira, el joven portero albo que no tuvo su mejor jornada en el duelo ante Deportes La Serena.



▶️ Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hRJSIuD0Kc — ESPN Chile (@ESPNChile) June 2, 2026

Publicidad

En Síntesis