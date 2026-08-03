En Colo Colo van con todo en busca de su segundo fichaje para este mercado de invierno y así cumplir el deseo del entrenador Fernando Ortiz.

Este lunes Colo Colo aseguró la contratación del arquero Vozinha, la revelación del Mundial 2026 que dio una gran sorpresa junto a la Selección de Cabo Verde, y que acaba de firmar su contrato con los albos.

El portero de 40 años estampó la firma esta tarde en el Estadio Monumental, luego de pasar sin problemas los exámenes médicos por la mañana.

Con esto, el cuadro popular abrochó su primer refuerzo de este mercado de invierno y ahora van con todo en busca de un segundo fichaje.

El elegido es Diego Valdés, volante nacional de 32 años que es la obsesión del entrenador Fernando Ortiz y que también sueña con vestir de blanco y negro.

El técnico argentino lo conoce muy bien luego de haberlo dirigido en el América de México y cree que es la pieza que le falta al equipo albo, que va derechito hacia la estrella 35.

Pero el formado en Audax Italiano tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta 2027 y tendrán que llegar a un acuerdo económico para dejarlo salir, pues en Argentina no se quieren quedar con las manos vacías.

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Lo conveniente para el cuadro popular es que en Liniers le están adeudando cuatro meses de sueldo al futbolista chileno, por lo que la cifra bajaría si es que Valdés perdona la deuda.

Según información de Thiago Álvarez Rico, especialista en mercado de pases, Colo Colo hará una propuesta inicial de 300 mil dólares, la que deberá ser respondida por El Fortín.

Lo ideal es que esta situación se defina de aquí al fin de semana venidero, aunque el libro de pases de la Liga de Primera cierra el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, previo al inicio de la fecha 19.

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En síntesis