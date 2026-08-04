El director ejecutivo de Blanco y Negro admitió que están abiertos a incorporar futbolistas para el desenlace de la temporada.

Colo Colo oficializó a Vozinha en el mercado de fichajes. El portero caboverdiano dijo presente en la sala de prensa del Estadio Monumental y los focos estuvieron puestos sobre él.

Y a la par, en dicha cita también estuvo el director ejecutivo de Blanco y Negro, el que fue consultado sobre el futuro del club en el libro de pases: Jaime Pizarro explicó la situación del elenco de Macul.

Según detalló el retirado futbolista, la cúpula institucional sigue buscando opciones en el período de transferencias. Pese a ello, llamó a valorar la irrupción de la sangre nueva de la escuadra alba.

“Este es un primer paso, vamos a seguir muy atentos al desarrollo. Ha existido un muy buen semestre respecto al plantel“, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, el dirigente de Colo Colo agregó: “En cómo ha ido no solo logrando resultados, sino que desenvolviéndose y muy especialmente los jugadores jóvenes de club“.

Jaime Pizarro explicó el panorama de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo sigue en el mercado de fichajes

Finalmente, Jaime Pizarro reiteró el mensaje y dejó la puerta abierta a otras incorporaciones. El cuadro popular tiene plazo hasta el 13 de agosto a las 23:59 horas para registrar refuerzos.

“Eso hay que mirarlo con esa proyección, tenemos este desafío para el torneo y la parte del segundo semestre, donde queremos seguir manteniendo ese buen rendimiento”, expresó.

“Seguiremos ese camino y si hay buenas alternativas en ese momento, estaremos atentos a poder tomarlas si es conveniente“, cerró.