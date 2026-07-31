Aseguran que esta figura busca ser el nuevo refuerzo de Colo Colo: “Quiere un préstamo”

Según indica Alberto Márcico, ese es el caso de Carlos Palacios. El oriundo de Renca no la pasa bien en Boca Juniors.

Colo Colo no ha sumado nuevos nombres en el mercado de fichajes, aunque hay jugadores que se mueren de ganas por vestir la camiseta alba. Uno de ellos, anhela retornar al equipo que ama.

Según informó Alberto Márcico en conversación con La Tercera, esa es la situación de Carlos Palacios. El actual comentarista entregó pormenores sobre el panorama del oriundo de Renca.

¿Qué pasó? Fuentes cercanas a Boca Juniors (club en el que es referente) le advierten que el volante de 26 años desea volver al Estadio Monumental, aunque por lamentables motivos.

“Yo creo que Carlos Palacios no estaba bien físicamente. No se preparó de la mejor manera, se le veía pasado de kilos“, comenzó señalando sobre su rendimiento en La Bombonera.

Luego, agregó: “Bueno, ahora acá en Argentina sabemos que pasa por un momento familiar complicado y quiere conseguir su préstamo en Colo Colo. Esto lo supimos hace un par de días, es información muy reciente”.

Carlos Palacios anhela regresar a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Carlos Palacios quiere volver a Colo Colo

Durante esta temporada, el otrora seleccionado chileno solamente ha disputado un encuentro con la camiseta de Boca Juniors: sumó 17 minutos. Un registro que decepciona a Alberto Márcico.

“Se pagó mucho dinero y no tuvo el rendimiento que todos pensábamos. Estuvo lejísimo del rendimiento, muy lejos. No rindió un 80% no, no yo creo que la verdad habrá rendido un 30% con suerte de lo que uno esperaba“, cerró.