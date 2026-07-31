Gustavo Álvarez responde al presunto interés por figura de la U: “Me reuniré estos días”

El DT que salió de Universidad de Chile y arribó a Liga Deportiva Universitaria, reaccionó a los rumores sobre Javier Altamirano.

Universidad de Chile no ha cerrado su participación en el mercado de fichajes. Es que el conjunto estudiantil no solo sumará incorporaciones en esta época de movimiento: también puede tener salidas.

Y una de ellas, está vinculada a Gustavo Álvarez. ¿Por qué? Desde territorio ecuatoriano aseguran que el DT -que le dijo adiós al cuadro azul a fines de 2025- quiere llevarse a uno de sus regalones a Liga Deportiva Universitaria.

Ese es el caso de Javier Altamirano. Según trascendió, el mediocampista está en la mira de LDU para el segundo semestre, lo que se le fue consultado al propio estratega del elenco de Quito.

“Cuando acepté el cargo fue porque me convenció el plantel que había, pero uno por videos no tiene la opinión formada de cuando son dirigidos por uno“, señaló a Área Deportiva FM.

“Entonces le dije al club que hasta no jugar el primer partido, me den estos cuatro entrenamientos que tuvimos más el partido, para tener conclusiones más precisas“, agregó tras la pregunta sobre la figura de Universidad de Chile.

Gustavo Álvarez fue consultado sobre Javier Altamirano: ¿dejará Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Gustavo Álvarez juega al misterio con Universidad de Chile

Finalmente y sin mencionar directamente al volante de 26 años, mantuvo su tono de incertidumbre. No confirmó su intención de ir por Javier Altamirano, pero tampocó descartó la alternativa.

“A partir de tener el análisis de cada jugador, puedo determinar qué necesitamos. O sea, me reuniré estos días“, indicó.