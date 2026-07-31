El referente albo desconfía sobre la situación del portero caboverdiano: no tiene plena seguridad de su aterrizaje en Chile. ¿Por qué?

Colo Colo es un mar de dudas en este mercado de fichajes. La principal razón alude a Vozinha, ya que aún no arriba a territorio nacional para ser presentado en el elenco de Macul.

Pese a que su aterrizaje en Chile estaba pactado para este jueves 30 de julio, dicha opción se difuminó y generó la incertidumbre de Claudio Bravo: el referente albo desconfía del portero caboverdiano.

En los micrófonos de ESPN Chile, el campeón de América instaló la sospecha sobre el guardavallas mundialista. Para él, se puede intuir que el conjunto popular no es el único interesado en sus servicios.

“Yo creo que le llegó una oferta mejor. Tiene 40 años y ahora puede negociar su último gran contrato. ¿Cuánto le ofrecieron en Colo Colo? Seis meses“, comenzó señalando el oriundo de Viluco.

Sobre la misma línea, el campeón con Colo Colo complementó: “Pero claro. Yo pienso que apareció una mejor oferta. Por ahí le ofrecieron un año de contrato y por más dinero“.

Vozinha despierta dudas en Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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¿Qué dice Colo Colo sobre Vozinha?

Cabe consignar que Jaime Pizarro ratificó que la incorporación del experimentado arquero no está descartada. El director ejecutivo de Blanco y Negro entregó pormenores de la situación.

“Yo espero que en las próximas horas esto pueda decantar y definirse claramente el itinerario, que es lo que todos esperamos“, indicó el dirigente de Colo Colo.