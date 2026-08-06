El presidente de Blanco y Negro recibió elogios de parte del ídolo de Universidad de Chile en medio de la fiesta por el refuerzo de Colo Colo.

El miércoles por la noche se vivió una verdadera fiesta en el Estadio Monumental con la bienvenida que le dieron los hinchas de Colo Colo a su gran fichaje para este segundo semestre: el arquero caboverdiano Vozinha.

Quien fue la revelación del Mundial 2026 aceptó la propuesta del Cacique y ha puesto al cuadro popular otra vez en el mapa, dándole también visibilidad al resto del fútbol chileno.

Respecto a aquello, un ídolo de Universidad de Chile, clásico rival de los albos, decidió felicitar públicamente al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Se trata de Johnny Herrera, quien pudo saludar en vivo al empresario por medio de un contacto en TNT Sports, canal donde ejerce como comentarista.

“Hola Aníbal, le mando un saludo. Lo felicito por la contratación que hizo y porque siempre da la cara en su equipo, hablando seriamente. Eso está escaso en nuestro fútbol”, comentó el exarquero.

A lo que Mosa respondió gratamente: “Te lo agradezco mucho, viniendo de ti que tenemos diferencias en nuestros equipos”.

“El espectáculo lo entienden algunos como gastar menos, invertir menos. Nosotros entendemos que es como cuando jugaba el Rambo (Ramírez), si bien lo más importante es la cancha, si eso anda bien el resto viene. La familia colocolina está contenta”, agregó el timonel albo.

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La bromas entre Aníbal Mosa y Johnny Herrera

Pero también hubo espacio para la chacota, pues Mosa le devolvió los elogios a Herrera recordando su carrera como portero: “Si está Johnny en el panel, me da seguridad”.

Mientras que el bicampeón de América aprovechó de lanzarle una broma por el gorro estilo chilote que ha popularizado el puertomontino en este invierno: “Si quiere me lo manda para acá”.

Aníbal Mosa ha popularizado el gorro chilote. (Foto: Captura)

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En síntesis