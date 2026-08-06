El presidente de Blanco y Negro se refirió a lo que queda del mercado de invierno luego del gran fichaje de Vozinha en Colo Colo.

El miércoles por la noche se vivió una verdadera fiesta en el Estadio Monumental, donde fue presentado ante el coloso lleno el gran refuerzo de Colo Colo para este segundo semestre: Vozinha.

El arquero de Cabo Verde que se decidió por el Cacique tras haber sido la revelación en el Mundial 2026 tuvo una bienvenida como un verdadero ídolo, donde obviamente el anfitrión fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

En su llegada a La Ruca, el timonel albo atendió brevemente a los medios de comunciación y se refirió a lo que queda de la ventana de pases, donde podrían sumar dos nombres en esta última semana.

“Mientras esté el libro de pases abierto, está hasta el día jueves hasta las 23:59 de la noche, porque así parece que es la cosa, nosotros estaremos atentos a cualquier situación”, adelantó el puertomontino.

“Ustedes saben que yo en lo personal, a mí me interesa que Colo Colo tenga un equipo potente. Y de cierta manera si es que se da una posibilidad de incorporar un jugador para tenerlo ahora y también con un futuro refuerzo para el 2027, será bienvenido”, agregó Mosa.

Al ser consultado directamente por nombres como el volante Diego Valdés y el defensa Iván Román, que son las opciones que suenan en Macul pensando también en la Copa Libertadores del próximo año, el empresario de origen sirio prefirió emitir calma.

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“De nombres no me pidan hablar y no me pidan hablar de jugadores que tienen relación contractual con otros equipos. Tranquilos, queda poco tiempo”, completó.

Diego Valdés es la obsesión del DT Fernando Ortiz en Colo Colo. (Foto: @Velez)

En síntesis

Aníbal Mosa presentó al arquero de Cabo Verde, Vozinha, en el Estadio Monumental.

presentó al arquero de Cabo Verde, Vozinha, en el Estadio Monumental. El libro de pases para Colo Colo cierra el jueves a las 23:59 horas.

para Colo Colo cierra el jueves a las 23:59 horas. Diego Valdés e Iván Román suenan como posibles refuerzos para la Copa Libertadores.