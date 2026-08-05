Fernando Gago le pone fichas a esta figura de U. de Chile: “Tiene muchas condiciones”

El DT de Universidad de Chile abordó las consultas sobre el rendimiento de Gonzalo Reyna y destacó al atacante.

Universidad de Chile sigue imparable y esta vez derrotó 1-0 a Unión San Felipe por Copa Chile. En tal compromiso, hubo una figura laica que se ganó los elogios de Fernando Gago.

¿Quién es? En conferencia de prensa, el entrenador fue consultado sobre el desempeño de Gonzalo Reyna desde su arribo al conjunto estudiantil. No dudó en alabarlo, aunque llamó a la calma.

Si bien destacó sus cualidades, sabe que debe ir paso a paso. Recién suma su segunda participación en el elenco universitario, por lo que tiene mucho que demostrar aún.

“Muy bien, él está todavía en proceso de adaptación. Es un club nuevo, un nuevo país: hay que ponerlo bien desde lo físico y eso es lo que vamos a tratar de lograr“, comenzó indicando.

“Vamos a intentar llevarlo a su mejor nivel, independientemente de los minutos, pero es un futbolista que considero tiene muchas condiciones para seguir creciendo“, agregó.

Gonzalo Reyna fue aplaudido por Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago aprueba el debut en Universidad de Chile

A su vez, el estratega tuvo palabras para Diego Cofré. El atacante realizó su estreno con la camiseta azul, ya que había sumado rodaje en el profesionalismo con Deportes Melipilla.

“Muy contento por él, venía entrenando bien esta semana y se dio la oportunidad de que tenga minutos“, reflexionó.