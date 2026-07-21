Jugó en Juventus, Chelsea y se ofrece para ser nuevo refuerzo de Colo Colo: “Solo si…”

Jugador colombiano que milita en Italia se ofrece para ser nuevo refuerzo de Colo Colo, pero pone una exhuberante condición.

Colo Colo ya trabaja en el Estadio Monumental pensando en la reanudación de la Liga de Primera 2026, donde este viernes debe enfrentar en Macul a Deportes Limache, compromiso válido por la Fecha 16.

El Cacique, además, está activo en el Mercado de Fichajes donde en las próximas horas podría anunciar la incorporación de Santiago Mele, portero uruguayo quien llegaría para darle más competitividad a Gabriel Maureira en el arco.

Además de Mele, los albos pujan fuerte por la llegada de Diego Valdés desde Vélez Sarsfield, situación que podría quedar resuelta antes del viernes y el ex América podría cumplir su sueño de jugar en Colo Colo.

¿Juan Guillermo Cuadrado a Colo Colo? | Foto: Photosport

Como si eso fuera poco, ahora surge una nueva ‘opción’ en el Cacique: Juan Guillermo Cuadrado, ex crack de Colombia quien juega en el Pisa de Italia y ya mostró un acercamiento en Instagram por su amistad con Matías Fernández.

Ahora, en conversación con Mundo Cracks, el jugador fue abordado en el aeropuerto si le seduce la opción de llegar a Macul: “Claro, si el Mati (Fernández) me lleva, de una. Solo si el Mati me lleva”, dijo entre risas.

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Más allá del ‘ofrecimiento’, la realidad dice que es prácticamente imposible que Cuadrado pueda llegar al Estadio Monumental por su vigencia en el viejo continente y el alto sueldo que percibe en Italia.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Limache este viernes por la Fecha 16 del torneo.

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El portero uruguayo Santiago Mele podría incorporarse a Colo Colo en las próximas horas.