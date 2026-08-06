El timonel de Colo Colo fue consultado a qué se debe la prenda que se ha hecho muy popular en las últimas semanas y la respuesta sorprendió a todos.

El miércoles por la noche se vivió una verdadera fiesta en el Estadio Monumental con la bienvenida a Vozinha, el gran refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre que ha revolucionado a todo el mundo.

El arquero que fue la revelación del Mundial 2026 junto a la Selección de Cabo Verde, aceptó la propuesta de aventurarse en esta expedición a Sudamérica de la mano del Cacique, siendo una extraordinaria gestión del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Justamente el timonel albo estuvo presente anoche en La Ruca, donde se dio el tiempo para atender a los medios de comunicación y referirse a posibles nuevas contrataciones.

En medio de una distendida conversación con la prensa, fue consultado por el gorro chilote que ha estado usando durante este invierno y que se ha hecho viral, pues lo lleva siempre puesto, desde los partidos hasta las vocerías.

El significado del gorro chilote de Aníbal Mosa

Ante la consulta, el empresario de origen sorprendió a todos con su respuesta: se debe a un regalo que le hizo una trabajadora de su casa en Puerto Montt, ciudad del sur donde está radicada la familia Mosa.

“Es de Puerto Montt, me lo regaló una persona muy querida mía, que se llama Guillermina Llancán, que es una ama de llaves que trabaja con nosotros en la familia hace 30 años. Ella me lo regaló con mucho cariño y no me lo saqué más”, contó el timonel albo.

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Luego, le preguntaron si piensa darle una prenda similar a Vozinha, a lo que respondió entre risas: “Sí, le vamos a buscar uno a todos (en el plantel)”.

Aníbal Mosa lleva con orgullo el gorro chilote. (Foto: Captura)

En síntesis

Vozinha , arquero del Mundial 2026, fue presentado en el Estadio Monumental.

, arquero del Mundial 2026, fue presentado en el Estadio Monumental. Aníbal Mosa reveló el origen de su gorro chilote en Puerto Montt.

reveló el origen de su gorro chilote en Puerto Montt. Guillermina Llancán, trabajadora por 30 años, obsequió la prenda al presidente.