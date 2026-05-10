¡Atención Colo Colo! Así quedó la tabla del Grupo A de la Copa de la Liga tras Coquimbo Unido vs Huachipato

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el Grupo A de la Copa de la Liga.

Coquimbo Unido y Huachipato disputaban hoy un duelo importante por lo que es la quinta fecha del Grupo A en la Copa de la Liga, en donde ambos equipos se jugaban sus cartas para poder avanzar a la próxima fase de este torneo.

En lo que fue un intenso compromiso en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido y Huachipato repartieron puntos tras igualar a dos tantos.

Con este resultado, Coquimbo Unido se quedó en el segundo puesto con ocho unidades, a dos del líder, Colo Colo, mientras que Huachipato se mantuvo en el tercer lugar con cinco puntos.

En sus próximos duelos en este torneo, Coquimbo Unido se pondrá al día en este torneo en lo que es su compromiso pendiente ante Colo Colo en condición de local, mientras que Huachipato en su última fecha se enfrentará ante Colo Colo igualmente, en el sur de nuestro país.

Huachipato le dio una mano a Colo Colo | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO A EN LA COPA DE LA LIGA