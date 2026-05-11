El volante argentino es duda en Colo Colo para el partido del miércoles contra Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

En Colo Colo están atravesando por un gran momento, lo que se confirmó el sábado con la victoria por 3-1 sobre Deportes Concepción en la Copa de la Liga, que dejó al Cacique muy cerca de clasificar a semifinales.

Además, el cuadro popular es el líder indiscutido en la Liga de Primera 2026, sumando tres triunfos al hilo.

Pero en el último partido el entrenador Fernando Ortiz no pudo contar con el volante Claudio Aquino, el segundo jugador más caro del plantel que incluso pidió permiso para viajar a Argentina.

El mediocampista de 34 años no estuvo en Chile el último fin de semana, aunque también estaba descartado por una lesión en la rodilla izquierda, incluso tuvo que ser infiltrado por una sinovitis y edéma óseo.

Se esperaba que Aquino estuviera de regreso este lunes 11 de mayo en el entrenamiento de Colo Colo y así fue, pues cumplió con los tiempos y se presentó en el Estadio Monumental.

Eso sí, el ex Vélez Sarsfield sigue siendo duda y es difícil que pueda estar presente el miércoles en la visita a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, penúltimo partido del Grupo A donde podrían asegurar la clasificación a semifinales.

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Claudio Aquino está de regreso en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis