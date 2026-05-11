La mala noticia que golpea a Colo Colo en la antesala de crucial partido ante Coquimbo Unido

El Cacique enfrenta este miércoles a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y recibió una mala noticia en la antesala del encuentro.

Colo Colo se juega la vida este miércoles por la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido en el puerto pirata, toda vez que un triunfo de los albos instala al equipo dirigido por Fernando Ortiz en las semifinales del certamen nacional.

De momento, el Cacique lidera las acciones del Grupo A con 10 puntos, seguido de cerca por Coquimbo Unido que ostenta 8 unidades. Más atrás, Huachipato y Deportes Concepción están absolutamente eliminados y no tienen nada que hacer.

Colo Colo se presentará en Coquimbo sin sus hinchas. | Foto: Photosport

Lamentablemente para Colo Colo, este lunes cayó una mala noticia para sus hinchas, ya que el portal de noticias Dale Albo comunicó que en la Región de Coquimbo no habrá hinchas visitantes para este encuentro.

Cabe mencionar que hace menos de dos semanas ambos equipos se vieron las caras en el Estadio Monumental donde sí hubo presencia de hinchas visitantes, pero en esta ocasión las inoperantes autoridades prefirieron cortar por lo fácil y negar la presencia de hinchas albos.

Con un aforo cercano a los 12 mil espectadores, Colo Colo tendrá que jugarse la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga con el Estado Francisco Sánchez Rumoroso en contra y donde le hacen sentir la localía al visitante.

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En síntesis

Colo Colo lidera el Grupo A con 10 puntos previo al duelo contra Coquimbo.

El partido se disputará este miércoles con un aforo de 12 mil espectadores.

Las autoridades prohibieron la presencia de hinchas visitantes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.