¿TNT Sports Premium o sólo HBO Max? Cómo ver Coquimbo Unido vs. Colo Colo por la Copa de la Liga

Colo Colo y Coquimbo Unido animarán este miércoles un duelo decisivo por la fecha pendiente de la Copa de la Liga, en un compromiso que podría marcar el destino de los albos en la competencia que entrega un cupo para Copa Libertadores.
El Cacique llega como líder del Grupo A con 10 puntos, mientras que los Piratas aparecen al acecho con 8 unidades tras igualar frente a Huachipato. Por lo mismo, una derrota de los pupilos de Fernando Ortiz dejaría al elenco coquimbano con la primera opción de clasificar a semifinales en la última jornada del certamen.
Por la Liga de Primera, Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido con doblete de Javier Correa.
Quién transmite Coquimbo Unido vs. Colo Colo
El encuentro se disputará este miércoles 13 de mayo desde las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y existía incertidumbre entre los hinchas albos respecto a la transmisión televisiva, considerando que el choque ante Deportes Concepción del pasado sábado solo fue emitido vía streaming.
Sin embargo, desde la señal ofician se confirmó que el compromiso entre Coquimbo Unido y Colo Colo, sí contará con transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium. Además, el partido también podrá seguirse online mediante HBO Max.
Grupo A de la Copa de la Liga
|#
|Club
|J
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|PT
|1
|Colo Colo
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|2
|Coquimbo Unido
|4
|2
|2
|0
|6
|4
|2
|8
|3
|Huachipato
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|4
|Deportes Concepción
|5
|0
|1
|4
|5
|11
|-6
|1