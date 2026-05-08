Este viernes comenzó la undécima fecha de la Primera B, donde Deportes Puerto Montt venció por 2-0 a Magallanes y Rangers empató en Iquique.

La Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, le dio inicio a su capítulo número 11 de la temporada 2026 este viernes, donde se disputaron dos partidazos.

Incluso hay nuevo líder, pues Deportes Puerto Montt volvió a la cima del campeonato al vencer por 2-0 a Magallanes en la capital de la Región de Los Lagos.

Los goles fueron obra de Luciano Vásquez (22′) y Byron Nieto (33′), ambos de penal. Gracias a estas anotaciones el Velero llegó a los 22 puntos, superando a Cobreloa (21 pts) y San Marcos de Arica (20 pts).

El otro duelo de la jornada fue entre Deportes Iquique y Rangers de Talca, donde los Rojinegros consiguieron un agónico empate 1-1 en su visita al norte, aunque siguen estancados en el fondo de la zona de descenso sin haber ganado ningún partido hasta el momento.

Los Dragones Celestes abrieron la cuenta en los 65′ con un autogol de José Navarrete y a los 88′ Matías Cortés puso la igualdad en el Estadio Tierra de Campeones.

Con este resultado, Iquique está duodécimo con 11 puntos y el Piducano último con solo tres unidades.

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Deportes Iquique y Rangers empataron 1-1 en el Tierra de Campeones. (Foto: @rangersdetalca.cl)

La tabla de posiciones de la Primera B 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Puerto Montt 22 11 7 1 3 15 8 +7 2 Cobreloa 21 10 6 3 1 20 8 +12 3 San Marcos de Arica 20 10 5 5 0 14 6 +8 4 Antofagasta 17 10 5 2 3 17 12 +5 5 Santiago Wanderers 16 10 4 4 2 17 14 +3 6 Recoleta 16 10 5 1 4 18 18 0 7 Magallanes 15 11 4 3 4 16 17 -1 8 Deportes Temuco 14 10 3 5 2 17 14 +3 9 Unión Española 14 10 4 2 4 13 11 +2 10 San Luis 13 10 3 4 3 16 16 0 11 Copiapó 12 10 3 3 4 13 16 -3 12 Deportes Iquique 11 11 2 5 4 13 15 -2 13 Curicó Unido 10 10 2 4 4 11 18 -7 14 Unión San Felipe 9 10 2 3 5 7 17 -10 15 Santa Cruz 7 10 1 4 5 14 20 -6 16 Rangers 3 11 0 3 8 10 21 -11

En síntesis

Deportes Puerto Montt lidera la tabla con 22 puntos tras vencer 2-0 a Magallanes.

lidera la tabla con tras vencer 2-0 a Magallanes. Vásquez y Nieto anotaron de penal en el inicio de la fecha 11 de 2026.

anotaron de penal en el inicio de la de 2026. Rangers de Talca se mantiene último con 3 puntos luego de empatar ante Iquique.