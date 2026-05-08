La Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, le dio inicio a su capítulo número 11 de la temporada 2026 este viernes, donde se disputaron dos partidazos.
Incluso hay nuevo líder, pues Deportes Puerto Montt volvió a la cima del campeonato al vencer por 2-0 a Magallanes en la capital de la Región de Los Lagos.
Los goles fueron obra de Luciano Vásquez (22′) y Byron Nieto (33′), ambos de penal. Gracias a estas anotaciones el Velero llegó a los 22 puntos, superando a Cobreloa (21 pts) y San Marcos de Arica (20 pts).
El otro duelo de la jornada fue entre Deportes Iquique y Rangers de Talca, donde los Rojinegros consiguieron un agónico empate 1-1 en su visita al norte, aunque siguen estancados en el fondo de la zona de descenso sin haber ganado ningún partido hasta el momento.
Los Dragones Celestes abrieron la cuenta en los 65′ con un autogol de José Navarrete y a los 88′ Matías Cortés puso la igualdad en el Estadio Tierra de Campeones.
Con este resultado, Iquique está duodécimo con 11 puntos y el Piducano último con solo tres unidades.
Deportes Iquique y Rangers empataron 1-1 en el Tierra de Campeones. (Foto: @rangersdetalca.cl)
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La tabla de posiciones de la Primera B 2026
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Puerto Montt
|22
|11
|7
|1
|3
|15
|8
|+7
|2
|Cobreloa
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|8
|+12
|3
|San Marcos de Arica
|20
|10
|5
|5
|0
|14
|6
|+8
|4
|Antofagasta
|17
|10
|5
|2
|3
|17
|12
|+5
|5
|Santiago Wanderers
|16
|10
|4
|4
|2
|17
|14
|+3
|6
|Recoleta
|16
|10
|5
|1
|4
|18
|18
|0
|7
|Magallanes
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|17
|-1
|8
|Deportes Temuco
|14
|10
|3
|5
|2
|17
|14
|+3
|9
|Unión Española
|14
|10
|4
|2
|4
|13
|11
|+2
|10
|San Luis
|13
|10
|3
|4
|3
|16
|16
|0
|11
|Copiapó
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Deportes Iquique
|11
|11
|2
|5
|4
|13
|15
|-2
|13
|Curicó Unido
|10
|10
|2
|4
|4
|11
|18
|-7
|14
|Unión San Felipe
|9
|10
|2
|3
|5
|7
|17
|-10
|15
|Santa Cruz
|7
|10
|1
|4
|5
|14
|20
|-6
|16
|Rangers
|3
|11
|0
|3
|8
|10
|21
|-11
En síntesis
- Deportes Puerto Montt lidera la tabla con 22 puntos tras vencer 2-0 a Magallanes.
- Vásquez y Nieto anotaron de penal en el inicio de la fecha 11 de 2026.
- Rangers de Talca se mantiene último con 3 puntos luego de empatar ante Iquique.