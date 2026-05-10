El entrenador de la Univerisdad de Chile, Fernando Gago hizo su feroz descargo tras la derrota azul.

Universidad de Chile hoy tuvo un duelo importante dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Azules’ cosecharon una dura derrota como visitantes ante Unión La Calera, resultado que los deja a un paso de la eliminación en este torneo.

Tras lo que fue este duelo, el estratega azul Fernando Gago conversó con TNT Sports y desmenuzó lo que dejó este compromiso para su equipo que le significó caer ante los ‘Cementeros’.

“Perdimos duelos individuales, eso implica que el partido se lleve a lo que sabía que iba a pasar, que ellos iban a tener situaciones de transición. Tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y tratar de llegar con mayor claridad al arco rival”, partió señalando Gago.

En esa línea, el estratego argentino indicó que si bien no hubieron errores individuales, y colectivos en el equipo, si hubieron momentos en donde la U jugó a lo que quería su rival, algo que no quería el DT.

Gago y su descargo tras la derrota de la U | Foto: Photosport

“No fueron errores ni colectivos, ni individuales, fueron situaciones de duelos individuales, que generaron que las pérdidas generaban estas transiciones (De Calera), sabíamos que sería así”, declaró.

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Finalizando, Gago dejó su feroz descargo contra el arbitraje de Cristián Garay, el que fue cuestionado por el entrenador de la U por lo cortado que se hizo el juego, haciendo alusión de que en los descuentos se jugó poco y nada de los ocho minutos.

“Después no se jugó, el árbitro permitió no jugar, después nos quejamos del tiempo de juego, cada equipo tiene sus armas y trabaja sobre eso, pero hay que seguir insistiendo. (Los descuentos) No se jugó nada”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile perdió ante Unión La Calera y quedó cerca de la eliminación en copa.

perdió ante y quedó cerca de la eliminación en copa. El entrenador Fernando Gago criticó al árbitro Cristián Garay por el poco tiempo de juego.

criticó al árbitro por el poco tiempo de juego. Gago atribuyó la derrota a la pérdida de duelos individuales y transiciones del rival.