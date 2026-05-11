El Cacique está en una posición inmejorable y podría abrochar su clasificación en el próximo partido contra Coquimbo Unido.

En Colo Colo están expectantes para buscar la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, este nuevo torneo que tiene el fútbol chileno y donde el Cacique es uno de los favoritos para adjudicarse la primera edición.

Los albos son líderes exclusivos del Grupo A con 10 puntos y tienen dos unidades más que su escolta Coquimbo Unido, que el domingo tropezó con un empate 2-2 con Huachipato.

Ahora los dirigidos por Fernando Ortiz visitarán el miércoles a los Piratas en su penúltimo partido de esta fase, donde podrían abrochar su clasificación a semis.

Colo Colo va en busca de la clasificación ante Coquimbo Unido. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Los resultados que necesita Colo Colo

Lo que necesita Colo Colo es vencer a Coquimbo Unido en la Cuarta Región, resultado que les basta y sobra para avanzar de fase, recordando que solo clasifica el primero de cada grupo.

Mientras que un empate también le viene bien al cuadro popular, pues en la última fecha tendrían que ir a buscar el triunfo ante Huachipato en Talcahuano, equipo que ya está eliminado.

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De igual forma, todo se simplificaría si los aurinegros se enredan con Deportes Concepción en aquella jornada final.

Los de Macul tienen altas expectativas en este certamen, pues entrega un cupo directo a la Copa Libertadores 2027 y en estos momentos están quedando en el camino sus archirrivales en los otros grupos: Universidad de Chile y Universidad Católica.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

El partido de Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Consignar que este duelo estaba pendiente por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

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En síntesis