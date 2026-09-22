Fernando Ortiz deja un claro mensaje al plantel de Colo Colo: “Es algo que lo saben”

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz dejó un importante mensaje en el plantel del 'Cacique'.

Colo Colo tiene hoy un importante problema dentro de su plantel y todo esto ante la gran cantidad de porteros disponibles que tiene Fernando Ortiz dentro de su equipo, en donde entre Fernando de Paul, Gabriel Maureira, Vozinha y Eduardo Villanueva solo uno se puede quedar con el arco del ‘Popular’.

Sobre esto, el mismo entrenador Fernando Ortiz comentó en conferencia de prensa de lo que es este escenario que debe afrontar en Colo Colo e indicó como tomará la decisión para elegir al portero titular del ‘Cacique’, dejando un mensaje claro.

“Es la primera experiencia que tengo ante la posibilidad de elegir a tres arqueros que están en buen momento personal. Tendré que rotar en los trabajos. El que yo considere que esté mejor va a atajar, eso es algo que lo saben y priorizo la competencia a la hora de tomar una decisión sobre quién juegue”, partió señalando Ortiz.

En esa línea, el DT de Colo Colo indicó que la semana de trabajo será crucial para cada uno de los arqueros, para poder dilucidar al portero titular y quien será considerado como suplente.

Ortiz dejó un mensaje claro en Colo Colo | Foto: Photosport

“Sí voy a tener ese problema, en rotar en los trabajos para verlos a todos, pero a la vez está el trabajo del preparador de arqueros, que pasa a diario el reporte de cada jugador en el momento que trabaja”, remarca.

Publicidad

Finalizando, Ortiz no tiene pelos en la lengua para señalar de que en esta decisión no habrá jinetas y que el arquero que se muestre de mejor forma, tendrá la oportunidad de jugar, sea quien sea.

“El que esté mejor va a jugar, así de simple… según yo lo considere”, cerró.