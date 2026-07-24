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“Aura”: Vozinha es oficialmente nuevo refuerzo de Colo Colo

El golero de Cabo Verde llegará al Cacique con 40 años. Lo que era un secreto a voces ya es una completa realidad.

Vozinha es oficialmente el nuevo meta albo (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
© Getty ImagesVozinha es oficialmente el nuevo meta albo (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Colo Colo no esperó más y confirmó lo que era un secreto a voces. El bombazo del mercado finalmente es una realidad, luego de un par de días de incertidumbre y especulación.

A través de sus redes sociales, el Cacique anunció de forma enigmática la llegada de Vozinha, con un mensaje de “BIENVENIDO” acompañado de la palabra “AURA”, desatando la reacción inmediata de los hinchas.

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El club utilizó una gráfica oscura y un teaser que rápidamente fue interpretado como la oficialización del arquero caboverdiano, quien viene de ser una de las figuras del Mundial 2026.

Mosa confirma el acuerdo entre Vozinha y Colo Colo

Minutos antes del anuncio, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ya había adelantado el movimiento.

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Hemos llegado a un acuerdo con el jugador, para que Vozinha se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país”, señaló el timonel albo, dejando en claro que la operación está completamente cerrada.

De esta manera, Colo Colo suma a su nuevo arquero, quien arribará en los próximos días a Santiago para integrarse al plantel dirigido por Fernando Ortiz.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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