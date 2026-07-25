El entrenador Fernando Ortiz dio varias declaraciones sobre el fichaje de Vozinha, pero en conferencia de prensa se explayó.

En Colo Colo dieron el gran golpe al mercado de fichajes, a nivel nacional e internacional, pues se hicieron de los servicios de Vozinha, el arquero con más seguidores en redes sociales tras el Mundial 2026.

El portero de Cabo Verde fue la sensación en la última Copa del Mundo por sus actuaciones, principalmente ante España y Argentina, que a la postre fueron las selecciones finalistas.

Su popularidad ha cruzado todas las fronteras y su próximo destino es Chile, donde firmará por un año y medio en el Cacique.

Si bien en Colo Colo estaban en la búsqueda de un arquero, Vozinha no era la priporidad para el entrenador Fernando Ortiz, pero el marketing fue más fuerte y determinó la apuesta de la dirigencia de Blanco y Negro.

Anoche tras el triunfo de los albos ante Deportes Limache, al borde de la cancha le consultaron al técnico argentino por este fichaje, donde no se mostró muy contento.

Pero rápidamente cambió su postura, pues minutos más tarde en conferencia de prensa aplaudió el arribo del golero de 40 años.

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“Claro que estoy feliz, tenemos un mundialista en Colo Colo. ¿Cómo no voy a estar feliz? Sus actuaciones ha llevado que pongamos el ojo en él. Estoy de acuerdo totalmente en esta incorporación”, respondió el Tano Ortiz.

“Es un mundialista, todos sabemos lo que ha sucedido en el último Mundial y le va a aportar muchas cosas a los jóvenes, su experiencia y demás. Estoy contento de tener un mundialista en mi grupo de trabajo”, añadió.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa post triunfo de Colo Colo. (Foto: Captura)

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El plan de Fernando Ortiz con Vozinha

Aunque en seguida, dio a conocer que no tendrá la titularidad asegurada, pues deberá competir con el canterano Gabriel Maureira, que actualmente estaba jugando ante la lesión de Fernando De Paul.

“También destaco la actuación de Gabriel en esta noche, entonces va a estar una linda competencia entre Vozinha, Gabriel y los demás que están. Estoy contento y va haber competencia, que es lo que yo siempre digo, buena competencia”, destacó el trasandino.

“Jugador que llega y puede llegar a Colo Colo va a competir. A mí el nombre no me va a cambiar mi forma de pensar y el que va a jugar, va a jugar”, remarcó el ex Santos Laguna.

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En síntesis