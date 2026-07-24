El artillero del Popular, quien venía en racha hace unas semanas, no podrá ver acción ante los limachinos por la Liga de Primera.

Colo Colo enfrenta esta noche a Deportes Limache por el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, pero lo hará con una ausencia importante en ataque: Javier Correa.

El delantero no estará disponible debido a la sanción impuesta por el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, la cual fue ratificada recientemente tras la apelación presentada por el club.

La sanción que deja fuera a Javier Correa

En primera instancia, Correa había recibido cuatro partidos de suspensión, castigo que fue apelado por el Cacique. Sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal resolvió rebajar la sanción a tres encuentros, aunque manteniendo la falta original.

Javier Correa no verá acción ante Deportes Limache (Foto: Andrés Piña/Photosport)

De esta manera, el atacante quedó automáticamente marginado del duelo ante Limache, siendo este el primero de los tres partidos que deberá cumplir.

¿Cuándo vuelve Correa?

Con la reducción del castigo, Correa también se perderá los compromisos ante Everton y Unión La Calera, correspondientes a las fechas 17 y 18 del campeonato.

Publicidad

Su regreso está previsto para la fecha 19 ante O’Higgins, donde podría volver a ser considerado por el técnico Fernando Ortiz.

Eso sí, la noticia no es del todo negativa para los albos: el delantero sí podrá estar disponible para el Superclásico ante Universidad de Chile, uno de los partidos más esperados del calendario.

Por ahora, Colo Colo deberá arreglárselas sin uno de sus referentes ofensivos en un duelo clave para arrancar con el pie derecho esta segunda parte del torneo.