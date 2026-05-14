La declaración de Fernando Ortiz que dejó enfurecido a los hinchas de Colo Colo: “Más allá del resultado…”

El entrenador del Cacique analizó la caída ante Coquimbo Unido y dejó una frase que no le gustó para nada a los hinchas.

Colo Colo hizo una presentación para el olvido el día de ayer en Coquimbo, ciudad donde cayó por la cuenta mínima ante el cuadro local en la Copa de la Liga e hipotecó sus chances de clasificar a las semifinales del torneo.

Una vez finalizado el encuentro, Fernando Ortiz habló a la rápida con TNT Sports en donde dejó unas declaraciones que hirvieron la sangre del hincha colocolino: “Metieron el gol. Nosotros no metimos gol”, analizó profundamente.

Colo Colo al borde de la eliminación en Copa de la Liga. | Foto: Photosport

Ortiz sigue con sus declaraciones incomprensibles: “Me gustó lo que hizo el equipo. Más allá del resultado, siempre intentamos buscar. A veces los errores existen. Nos convirtieron una pelota patada que sabíamos era la única manera de poder concretar”.

¿Qué hay que hacer ahora? Fernando Ortiz entrega una receta milenaria después de la caída alba ante los piratas: “Dando vuelta la página enseguida, trabajando mañana y el día domingo tenemos una revancha”.

Cabe mencionar que Colo Colo volverá a las canchas este domingo 17 de mayo, día en donde debe recibir en el Estadio Monumental la visita de Ñublense por la Fecha 12 de la Liga de Primera 2026 donde marcha solitario en la punta.

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En síntesis

Colo Colo perdió 1-0 ante Coquimbo en la Copa de la Liga.

El técnico Fernando Ortiz declaró que el equipo buscará revancha el próximo domingo.

El 17 de mayo Colo Colo enfrentará a Ñublense en el Estadio Monumental.