El técnico del Popular le dejó una indirecta a los jueces luego de la derrota del "Cacique" ante Coquimbo.

Colo Colo sufrió un duro traspié en su visita a Coquimbo Unido y dejó escapar la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. El cuadro albo cayó por la cuenta mínima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y ahora deberá jugarse todo en la última fecha.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz mostró intensidad y buscó constantemente el empate tras el gol de Luis Riveros, pero nuevamente careció de efectividad en ofensiva.

Pese a la derrota, el entrenador del “Cacique” valoró lo mostrado por sus dirigidos, aunque cargó contra el arbitraje luego del pitazo final e incluso terminó siendo expulsado.

Fernando Ortiz analiza la caída de Colo Colo ante Coquimbo Unido

Tras el encuentro, el DT albo reconoció ante TNT Sports que el gol rival llegó justo de la manera que habían trabajado previamente. “Más allá del resultado siempre intentamos buscar, a veces los errores existen y nos convirtieron en una pelota parada que sabíamos que era la única manera de poder concretar”, sostuvo.

Colo Colo cae ante Coquimbo Unido y deja escapar la clasificación en la Copa de La Liga. (Foto: Photosport)

Ortiz también fue consultado sobre si el funcionamiento del equipo cambió debido a la presencia de varios juveniles y la ausencia de referentes. Sin embargo, descartó cualquier diferencia. “No, tengo plena confianza en todos los jugadores”, afirmó.

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Respecto a los reclamos contra el arbitraje durante el compromiso, el estratega evitó profundizar demasiado en la polémica. “Yo no soy quien puede juzgar la labor del arbitraje, pero todos sabemos qué pasó”, lanzó.

Finalmente, el entrenador albo aseguró que el plantel debe recuperarse rápidamente del golpe pensando en el próximo desafío. “Dando vuelta a la página seguida, trabajando mañana y el día domingo tenemos una revancha”, cerró.

DATOS CLAVE

Colo Colo perdió por la cuenta mínima frente a Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso.

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El delantero Luis Riveros anotó el gol de la victoria mediante una jugada de pelota parada.