El ex jugador de Colo Colo criticó con fuerza las suplencias de Arturo Vidal y Javier Correa ante Coquimbo Unido.

Fernando Ortiz está sufriendo con la crítica de los hinchas de Colo Colo tras la caída ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, la cual deja colgando de un hilo a los albos y están casi eliminados del certamen nacional.

Uno que se sumó a las críticas hacia el DT albo fue Marcelo ‘Toby’ Vega, ex jugador del Cacique quien en Picado TV repasó el planteamiento: “Es un equipo que no llega al arco. Los goles los hace Madrid. No genera mucho, no tiran buenos centros. Tiene dos buenos ‘9’, pero, ¿quién les genera?”, dijo en primera instancia.

Ortiz en el ojo del huracán. | Foto: Photosport

Para Vega, un tema imperdonable en el compromiso de ayer fue cómo se planteó Colo Colo en la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso: “Hay un tema de un miedo a no perder y hoy (ayer) entró a no perder. El empate le servía”, sumó.

En el cierre, el ‘Toby’ le dejó caer el mazo a Ortiz por las suplencias de Arturo Vidal y Javier Correa, diciendo que “Si Colo Colo queda fuera de esto, viene un bajón y les ha pasado a los equipos grandes. Esta copa tiene un premio buenísimo y dependía solo de Colo Colo. ¿Qué cansancio había para dejar a Correa y Vidal afuera?”.

Lo cierto es que Colo Colo se quedó sin margen de error en el primer semestre y ahora deberá esperar un milagro para clasificar en la Copa de la Liga. En la Liga de Primera, por otro lado, el domingo recibirá a Ñublense en el Estadio Monumental con la obligación de obtener los tres puntos.

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En síntesis

Marcelo Vega criticó a Fernando Ortiz por dejar como suplentes a Arturo Vidal y Correa.

El club Colo Colo perdió ante Coquimbo y quedó sin margen de error en copa.

El equipo recibirá a Ñublense en el Estadio Monumental este domingo por la liga nacional.