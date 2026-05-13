Bombazo sobre la renovación del Estadio Monumental de Colo Colo: “Ya tenemos marcas interesadas”

La remodelación del recinto albo avanza a paso firme y desde Playfly aseguran que ya hay interesados para invertir.

Aníbal Mosa y Blanco y Negro se pusieron como gran tarea en los próximos años concretar la remodelación del Estadio Monumental, recinto de Colo Colo que necesita de manera urgente una nueva cara tras varios años sin tener refracciones.

Hace un par de semanas se dio a conocer que la firma estadounidense, Playfly, sería la encargada de atraer recursos para la remodelación y, en esa línea, fue Jessi Sánchez, vicepresidente senior de Consultoría y Valoración de Playfly Sports el que conversó con el Diario Financiero.

“Colo Colo es un equipazo en cuanto a relaciones comerciales. Además, tiene una base de hinchas muy importante”, dijo en primera instancia sobre lo que resulta atractivo para invertir en el equipo más popular del país.

Colo Colo quiere remodelar su estadio. | Foto: Photosport

Sánchez sigue: “Creemos que esta oportunidad especial para desarrollar un estadio que sea el orgullo de Chile y esperamos encontrar una marca que quiera unirse, no solo en poner el nombre, que es lo más fácil, sino crear la relación donde todos ganan”.

De manera sorprendente, asegura que ya hay interesados para poner dinero: “Nos estamos tomando nuestro tiempo para hacerlo lo mejor posible. Si hablamos con marcas debemos tener todo listo (…) Estamos en las primeras fases, pero es gracias a la potencia del club que ya tenemos marcas interesadas”.

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Ahora, habrá que esperar a las próximas semanas o meses para ver si hay un anuncio oficial de Playfly Sports, pero lo concreto es que se avanza para encontrar una marca que quiera refaccionar el recinto de Macul.

En síntesis

Aníbal Mosa y Blanco y Negro buscan concretar la remodelación del Estadio Monumental.

La firma estadounidense Playfly es la encargada de atraer recursos para la nueva infraestructura.

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