Verónica Bianchi sorprende con llamativo comentario sobre Mauricio Isla: “Podría jugar en…”

La periodista de TNT Sports y Picado TV reabrió el debate sobre el presente de Mauricio Isla y su eventual continuidad en el fútbol profesional.

Mauricio Isla tuvo una extensa trayectoria en Europa y un rol protagónico en la Selección Chilena durante la denominada Generación Dorada, la que logró levantar los recordados títulos de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario.

Sin embargo, tras su salida de Colo Colo, su nombre ha estado lejos de la actividad mediática constante, tanto así que incluso se quedó sin club durante el último mercado de fichajes.

Ahora, el “Huaso” ha mantenido un perfil más bajo, aunque de igual manera ha generado consultas y especulaciones sobre su continuidad en el fútbol profesional, lo que ha abierto el debate sobre si aún tiene recorrido competitivo a sus 37 años.

El único equipo en el que sonó Mauricio Isla fue en Independiente, pero no pasó nada | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Verónica Bianchi pone a Mauricio Isla en el radar del fútbol chileno

En ese contexto, la periodista Verónica Bianchi, en el programa Fuerte Al Ángulo de Picado TV, quien abordó el presente del lateral chileno y su eventual futuro en el balompié criollo.

“¿Qué es de la vida de Mauricio Isla? Yo digo que es un jugador que perfectamente podría estar en un equipo de Primera División del fútbol chileno”, lanzó la comunicadora.

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Ahora, queda por ver cuál será el próximo paso en la carrera del oriundo de Buin o si finalmente decide colgar los botines de manera definitiva.

En resumen…

Mauricio Isla vuelve a estar en la conversación del fútbol chileno tras el comentario de Verónica Bianchi, quien aseguró que aún podría jugar en Primera División.

El bicampeón de América, actualmente sin club, mantiene la incógnita sobre su futuro profesional y si continuará en actividad o pondrá fin a su carrera.