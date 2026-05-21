Dirigió el primer equipo de Colo Colo, conoce muy bien la cantera, por lo que pone especial atención en los juveniles ante este tipo de escándalos.

Mientras en Colo Colo se preparan para el clásico contra Universidad Católica del próximo domingo en el Claro Arena, una bomba cayó sobre el Estadio Monumental, por las acusaciones de robo contra Arturo Vidal.

Si bien el problema se resolvió rápidamente, donde el culpable terminó siendo un amigo del King que extrajo 50 millones de una casa de cambio, han ido saliendo otras denuncias en su contra por negocios que no se han hecho.

En diálogo con BOLAVIP, opinó sobre esta situación un exentrenador del Cacique, Gualberto Jara, quien puso especial alerta en cómo pueda afectar todo este escándalo a los jóvenes que son parte del primer equipo.

“Sobre todo si es un plantel una mezcla de jóvenes y experimentados. Porque si fuesen todos ya gente experimentada, menos va a afectar una situación como esa”, comenzó diciendo.

“Pero como hay varios jóvenes que están ahí haciendo sus primeras armas, puede que afecte. Pero tampoco considero que sea un tema muy delicado en el cual eso influya tanto en el jugador, en este caso Vidal, como también en el plantel”, agregó quien estuvo a cargo de la cantera alba.

Gualberto Jara se preocupa por los juveniles de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

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El clásico contra U. Católica

Respecto al clásico del domingo a las 18:00 horas en el Claro Arena, el técnico paraguayo pone especial atención a cómo le vaya a Universidad Católica esta noche ante Barcelona de Guayaquil, un partido clave por la Copa Libertadores.

“Y sí, puede ser un desgaste físico y a la vez un desgaste psicológico debido al resultado que obtengan. Seguro que puede afectar en el equipo. Vamos a estar atentos, vamos a ver el partido cómo se desarrolla, cómo está Católica, su producción futbolística. Y bueno, de acuerdo con eso podemos ir vaticinando un poco lo que pueda pasar el domingo”, comentó.

En sintesis

Robo de 50 millones: un amigo de Arturo Vidal fue el culpable del hecho.

un amigo de Arturo Vidal fue el culpable del hecho. Gualberto Jara: el exentrenador dialogó con Bolavip sobre el impacto en los jóvenes.

el exentrenador dialogó con Bolavip sobre el impacto en los jóvenes. Claro Arena: Colo Colo y Universidad Católica jugarán el clásico el próximo domingo.