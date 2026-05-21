Claudio Borghi le baja el pulgar a este posible refuerzo para Colo Colo: “Lo que sé es…”

El histórico 'Albo', Claudio Borghi le baja el pulgar a este posible refuerzo para Colo Colo.

Colo Colo hoy en día vive de un gran presente dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ se consolidan como el único líder del torneo nacional, mostrando una efectiva versión de la mano de Fernando Ortiz, quien parece haberse consolidado en la banca del club.

Sobre el presente ‘Albo’, un ídolo del club como lo es Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló sobre lo que será el mercado del ‘Cacique’ pensando en reforzarse para el segundo semestre, en la que ve como una necesidad reforzarse con un lateral

“Salvo que saque extranjeros y traiga otros. Yo sigo pensando que los laterales no han tenido un buen año. Ahora, el mercado argentino se está llenando de laterales extranjeros, entonces tienes que apuntar al torneo local. ¿Qué lateral puedes traer a Colo Colo?”, parte señalando Borghi.

En esa línea, el ‘Bichi’ se expresó al rumor que ha vuelto a aparecer en las últimas semanas sobre un posible arribo de Luciano Cabral al ‘Cacique’, opción que el hoy panelista echó por tierra, indicando que hay pocas posibilidades de aquello.

Borghi no ve a Cabral en Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo lo que sé es que Cabral tiene pocas posibilidades de venir a Colo Colo, no viene porque no tiene ese apoyo del cuerpo técnico. Cabral no tiene lugar en Independiente, no lo quiere Quinteros”, remarca.

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Finalizando, Borghi siente que al tener a Claudio Aquino, Colo Colo no tiene la necesidad de salir al mercado en búsqueda de un creador, pero que si lo puede hacer para poder encontrar a un nuevo lateral, donde ve flaquezas en dicha zona del ‘Popular’.

“Hoy Colo Colo tiene dificultades con los laterales, yo apostaría más a traer a un lateral que a un diez, porque ya tengo uno, Yo pondría las lucas en uno o dos jugadores, pero buena plata”, cerró.

En Síntesis

El director técnico Fernando Ortiz consolida a Colo Colo como líder del torneo nacional.

consolida a Colo Colo como líder del torneo nacional. El exfutbolista Claudio Borghi declaró que Luciano Cabral tiene pocas posibilidades de llegar.

declaró que Luciano Cabral tiene pocas posibilidades de llegar. El mediocampista Claudio Aquino ya forma parte del plantel actual de Colo Colo.