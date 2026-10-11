Colo Colo sufrió un mazazo en el arranque del duelo ante Coquimbo Unido: error en la salida y Johansen puso el 1-0 de entrada.

Colo Colo recibió un verdadero batacazo en el arranque del encuentro ante Coquimbo Unido por la Fecha 24 de la Liga de Primera.

Apenas transcurría el primer minuto de juego en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso cuando los Piratas aprovecharon una presión alta para abrir la cuenta y golpear de entrada al equipo dirigido por Fernando Ortiz.

La jugada nació con la presión del conjunto aurinegro, que forzó el error de Jonathan Villagra en la salida. El defensor albo perdió la pelota y dejó servido el camino para que Nicolás Johansen, el centrodelantero de Coquimbo, quedara en posición de definir dentro del área.

Ante la salida del arquero Gabriel Maureira, Johansen resolvió la jugada y puso el 1-0 para los locales, desatando la celebración de la hinchada Pirata. Así, Colo Colo comenzó cuesta arriba un compromiso clave por mantener la distancia en la cima de la Liga de Primera.

Así fue el 1-0 de Coquimbo Unido

🏴‍☠️🟡⚫ ¡GOL DE CAMARÍN!



Nicolás Johansen eludió a la zaga de #ColoColo y batió a Gabriel Maureira para el primero de Coquimbo Unido, en este #MatchdayDomingo.



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