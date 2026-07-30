Blanco y Negro destapa el contrato de Vozinha en Colo Colo: “Tiene una posible renovación”

Según indicó Aníbal Mosa, el portero caboverdiano tiene un breve vínculo con el elenco de Macul. Está sujeto a extensión.

Colo Colo tiene a su primer refuerzo en el mercado de fichajes. Luego de una larga espera, la escuadra alba oficializó a Vozinha para el desenlace de la temporada. ¿Cuál será su contrato?

Ello fue confirmado por Blanco y Negro en las últimas horas. Su presidente, Aníbal Mosa, conversó con la prensa y ratificó por cuánto tiempo será el vínculo del portero caboverdiano.

A pesar de que en un inicio explicó que el pacto es de corta duración, ello estará sujeto a su rendimiento en el Estadio Monumental. Su nivel será analizado por la cúpula institucional.

“No me gusta mucho hablar de montos ni de temas tan personales de los contratos (…) Efectivamente el contrato es de seis meses“, comenzó señalando el timonel popular.

Y sobre la misma línea, el mandamás de Colo Colo complementó sobre el negocio que firmó Vozinha: “Tiene una posible renovación de 12 meses más por todo 2027“.

Aníbal Mosa reveló pormenores del vínculo de Vozinha en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo espera por Vozinha

Cabe consignar que el arquero, que fue la sensación de la Copa Mundial 2026, tiene programado su aterrizaje en Chile para este jueves 30 de julio. Será cerca de las 20:30 horas en el Aeropuerto de Pudahuel.

Tras ello, Colo Colo lo presentará con bombos y platillos. Todo listo y dispuesto para que el emblema de Cabo Verde se sume al plantel albo con una misión: conseguir el título local.