La figura de Universidad de Chile tiene ilusión en arrebatarle el título a los albos. Por ello, el 23 de agosto será una jornada clave.

Universidad de Chile sigue a la caza de Colo Colo en la Liga de Primera. El cuadro azul se mantiene en la segunda posición del certamen local y está a 12 puntos de su mayor archirrival, pero Lucas Assadi es puro optimismo y fe.

Al menos, así lo exhibió tras vencer a Palestino en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Dejó una frase que le entrega desde ya un plus al Superclásico: está ilusionado con aguarle la fiesta al elenco de Macul.

Consultado sobre la distancia con la cima y el enfrentamiento contra los albos, a disputarse el domingo 23 de agosto, el oriundo de Puente Alto se la jugó. Le dejó una advertencia a la vereda contraria.

“Yo creo que se van a descontar (puntos). Tenemos que seguir sumando y el resto se va a ir dando“, aseguró el crack de Universidad de Chile frente a las preguntas de la prensa.

A su vez, sobre la ardua disputa por el título local, el seleccionado nacional agregó: “No dependemos de nosotros, pero vamos a hacer todo lo posible para pillar a Colo Colo“.

Lucas Assadi sueña con coronarse campeón con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Assadi se ilusiona con Universidad de Chile

Finalmente, el canterano universitario confirmó su felicidad por el momento que atraviesa. Retomó la estelaridad bajo las órdenes de Fernando Gago y es una pieza clave en el engranaje.

“Mientras siga aportando al equipo, va a estar todo bien (…) Hemos ido evolucionando como equipo y nos estamos haciendo fuertes, sobre todo de local. Llevamos cinco triunfos seguidos y vamos a seguir sumando“, concluyó.