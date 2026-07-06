El "Rey del Metro Cuadrado" dejó una frase que, de seguro, no coincidirá con la opinión de gran parte de la hinchada alba.

Colo Colo no logró pasar del empate en el Estadio Monumental, igualando 2-2 ante Deportes Recoleta en un partido donde dejó escapar una valiosa oportunidad de consolidarse como líder absoluto del Grupo E de la Copa Chile.

En la antesala de este compromiso, Carlos Caszely había marcado postura, asegurando que el plantel no necesitaba refuerzos, en una declaración que tomó aún más relevancia tras el tibio resultado.

El histórico ídolo albo fue claro en su análisis previo, señalando que “no debería sumar a nadie más”, destacando el rendimiento del equipo durante la temporada.

Para el “Rey del Metro Cuadrado”, el Cacique cuenta con un plantel competitivo y con jóvenes que han respondido, por lo que apostaba por mantener la base actual al menos hasta el próximo año.

Caszely se la juega por la cantera de Colo Colo con Leandro Hernández como gran referente.

En esa misma línea, Caszely también tuvo palabras para los canteranos, mostrando plena confianza en su desarrollo. Eligió a Leandro Hernández como el juvenil más destacado del 2026, resaltando que “ha jugado bastante bien” y que es quien más méritos ha hecho para consolidarse en el equipo. Además, pidió paciencia con los más jóvenes, comparando su proceso con el tiempo que suelen recibir los jugadores extranjeros.

Publicidad

Carlos Caszely respalda a la cantera de Colo Colo

El exdelantero valoró el aporte de los futbolistas formados en casa, asegurando que está “muy conforme” con su desempeño. Para el ídolo, los juveniles han demostrado entender lo que significa vestir la camiseta de Colo Colo, por lo que insistió en que se les debe dar tiempo para consolidarse, tal como ocurre con los refuerzos que llegan desde el exterior.

Finalmente, también se refirió a la derrota previa ante O’Higgins, bajándole el dramatismo y destacando la calidad del rival. “Es un buen equipo”, afirmó, aunque manteniendo su confianza en que Colo Colo recuperaría terreno rápidamente, algo que finalmente no ocurrió tras el empate ante Recoleta.

Con este panorama, las palabras de Caszely toman aún más fuerza. Colo Colo dejó dudas futbolísticas, pese a contar con el plantel que, según el ídolo, no necesita incorporaciones. Ahora, el desafío del equipo de Fernando Ortiz será responder en la cancha y sostener la confianza depositada en su actual grupo de jugadores.