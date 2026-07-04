El retoño del goleador de Colo Colo se consagró campeón con la Sub 15 del Cacique, que este sábado goleó por 5-0 a la U en la final.

Este sábado Colo Colo tuvo una jornada extraordinaria en el fútbol joven, pues el Cacique se coronó campeón en dos categorías y contra su archirrival, Universidad de Chile.

Los albos dieron la vuelta en el Estadio Bicentenario de La Florida con la Sub 18 y la Sub 15, ambas categorías golearon por 5-0 a la U en la final.

En esta última levantó el trofeo el hijo mayor de Javier Correa, el goleador argentino del plantel profesional de los albos que lleva dos años en el país.

El cordobés se vino con su familia completa a Chile a mediados de 2024 y su hijo Bauti Correa ingresó al series menores del Cacique, donde actualmente es parte de la Sub 15.

Tras el campeonato conseguido esta jornada, el propio artillero de 33 años presumió del logro de su retoño en redes sociales, usando las historias de Instagram para publicar una fotografía de Bauti con el trofeo en sus manos y la respectiva medalla de campeón.

“¡¡¡Buena hijo!!! Felicitaciones”, escribió Javier Correa junto a emoticones con la forma de un corazón, la bandera chilena y un balón de fútbol.

Publicidad

Mira la FOTO a continuación:

Captura de la historia de Instagram de Javier Correa.

Cabe recordar que ambos protagonizaron una de las postales más emotivas este año, cuando Javier Correa terminó una sequía goleadora a inicios de mayo, donde festejó su doblete contra Coquimbo Unido alzando a su hijo, quien se encontraba ejerciendo como pasa pelotas al borde de la cancha en el Estadio Monumental.

En esa misma jornada, Bauti Correa fue expulsado por el árbitro Héctor Jona por esconder los balones en los últimos minutos del partido, que fue válido por la novena fecha de la Liga de Primera 2026.

Publicidad

En síntesis