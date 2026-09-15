Fernando Ortiz se ilusiona con sorpresiva noticia en Colo Colo: “No está descartado”

Si bien se estimó que Gabriel Maureira se mantendría fuera de las canchas por dos semanas, el portero puede volver antes de lo previsto.

Colo Colo recibió una fantástica noticia en la previa de su compromiso de ida contra Audax Italiano (22/09) por los octavos de final de Copa Chile: la escuadra alba se ilusiona con la disponibilidad de una de sus mayores figuras.

¿De quién se trata? Fernando Ortiz podría contar con Gabriel Maureira para dicho enfrentamiento. Pese a que el novel arquero presentó problemas físicos en las últimas semanas, su tiempo de recuperación sería menor a lo previsto.

Así lo reveló el periodista Daniel Arrieta en los micrófonos de TNT Sports. En el programa Pelota Parada, el comunicador entregó los pormenores de la promesa del conjunto popular.

“Tiene una lesión en el codo que lo ha acompañado gran parte de esta temporada, pero en la práctica previa al partido ante Deportes Concepción se resintió de manera más dura“, comentó.

Luego, agregó: “Se habla de dos semanas, pero también apuntan que en 10 días podría estar apto para competir. Por lo tanto, si hacemos el repaso, este sábado se va a cumplir una semana y el martes ya van a haber pasado 10 días”.

Colo Colo no pierde la fe en la presencia de Gabriel Maureira vs. Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo se ilusiona con Gabriel Maureira

Finalmente, el rostro de TV llamó a seguir minuciosamente al seleccionado juvenil. El área médica trabaja a toda máquina en su rehabilitación, considerando que Vozinha estará fuera tras ser nominado por Cabo Verde para la fecha FIFA.

“Lo que me marcan es que no está descartada su presencia en el equipo titular en el partido ante Audax. Va a ser muy importante cuando lo evalúen el próximo domingo 20 de septiembre”, cerró.